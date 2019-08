VIDEO: Dos sexagenarias argentinas se pierden en una selva y su grabación pidiendo ser rescatadas se hace viral

En Argentina, se hecho viral recientemente el video de dos hermanas de 62 y 67 años que pasaron 48 horas perdidas en una zona boscosa de la provincia de Tucumán, en el norte del país.

Mónica y Claudia López viajaron a esa zona de turismo y el pasado domingo decidieron internarse en la selva de yungas tucumana para visitar una cascada. Estacionaron su coche alquilado a varios kilómetros del destino y emprendieron una caminata. "Vimos un cartel y decidimos bajar a ver la cascada para tomar unos mates [bebida de yerbas], pero cuando quisimos volver no encontramos ninguna señal", afirma Claudia, según relataron al diario La Nación.

A pesar de que las mujeres gritaron para pedir auxilio y recorrieron la zona, sus esfuerzos por salir ese día fueron en vano y tuvieron que pasar la noche allí y dormir "colgadas de los árboles". Sus teléfonos móviles estaban sin señal y contaban con poca comida y abrigo.

"Acá estamos, esperando que alguien nos rescate"

En la mañana del día siguiente, las hermanas grabaron un video explicando lo sucedido y pidiendo ser rescatadas. Lo enviaron a sus hijos a pesar de no tener señal, pensando que si en algún momento sus móviles captaban alguna, su mensaje sería conocido.

En los casi dos minutos de filmación las sexagenarias narran su historia y piden ser rescatadas. Su serenidad, buen humor y, sobre todo, su particular manera de expresarse, captaron con gran rapidez la atención de las redes sociales, donde, incluso, algunos consideran la escena hilarante.

"Acá estamos, esperando que alguien nos rescate, porque no tenemos la más p**a idea de cómo mi***a salir y no saben la cantidad de cosas que pasamos. Estamos lastimadas por todos lados", afirma una de ellas en la grabación.

Final feliz

Por desgracia el video resultó inútil. Llegó el martes, y las argentinas ya se habían quedado sin provisiones, estaban cansadas y el frío las afectaba cada vez más. Sin embargo, y en medio de ese panorama poco alentador, Claudia y Mónica fueron finalmente encontradas por socorristas en la noche de ese mismo día.

Su rescate fue posible gracias a Damián, el hijo de una de ellas, que había alertado a la Policía de la desaparición de sus familiares desde el domingo. En el operativo de búsqueda participó un empleado de Hertz, la empresa donde las turistas habían rentado el coche. Con su ayuda el vehículo fue ubicado y gracias a una señal de celular se determinó la última localización de las mujeres.

"No me va alcanzar la vida para agradecerle a esas cuatro personas que nos vinieron a recatar. Les debo mi vida y el saber que existen esas personas maravillosas me alienta a pensar que no está tan mal todo", expresó una de ellas.