Los creadores de 'Juego de tronos' rompen su silencio sobre la presencia de un vaso de Starbucks en una escena

Los productores de la popular serie 'Juego de tronos', Dan Weiss y David Benioff, han explicado la razón por la que se vio un vaso de café de Starbucks sobre la mesa en uno de los episodios de la última temporada, algo que ha sido objeto de preguntas y memes en las redes sociales en los últimos meses.

En declaraciones al canal japonés Star Channel, Benioff comparó el fallo con la tradición persa de cometer un pequeño error al hacer una alfombra "porque solo Dios puede hacer algo perfecto". "Fue una declaración concertada y consciente de nuestra imperfección", bromeó también Weiss.

Posteriormente el propio Benioff reveló la verdadera razón por la que el vaso de Starbuck se coló en el cuarto episodio de la octava temporada de la serie de HBO. "Estábamos tan concentrados en Daenerys y Jon Snow que no notamos que había una taza de café en medio", confesó.

"Primero no me lo podía creer, luego me dio vergüenza", afirmó Benioff, admitiendo que al final ha resultado gracioso. "Solo es un error y ahora nos reímos de ello", explicó.

El vaso de café fue advertido por los espectadores en una mesa durante la celebración tras la batalla de Invernalia contra los caminantes blancos y desató una ola de reacciones en la Red. La cadena HBO admitió que el vaso "fue un error" y más tarde fue eliminado digitalmente del capítulo.

