VIDEO: Turista británica pierde los estribos al ver pollos de corral enjaulados en un mercado de Marruecos

Una curiosa escena protagonizó una turista británica en un mercado de la ciudad de Tánger (Marruecos). La joven intentó, presa de un ataque de histeria y profiriendo insultos a los comerciantes, liberar a esas aves de corral. Las imágenes captadas en video por un espectador se han vuelto virales en las redes sociales después de ser publicadas la semana pasada.

"Todos están muy mal educados", gritó la joven británica a los vendedores. "No saben leer. No saben leer, ¿verdad?". Los ataques verbales de la mujer continuaron. Y no tuvo reparos en llamar a los comerciantes"estúpidos".

En pleno ataque de ira de la chica, uno de los presentes le dice que "está loca". Sin embargo ella responde levantando el dedo del medio con las dos manos frente a la cámara que la grababa.

Segundos después los vendedores miran atónitos como la joven intenta abrirle la puerta de la jaula a los pollos entre gritos en francés e inglés.

Esta turista británica grita a un vendedor de pollos en Marruecos e intenta liberar esas aves de corral porque cree que están prisioneras. pic.twitter.com/De4Lixclcm — RT en Español (@ActualidadRT) 5 сентября 2019 г.

Después de la larga disputa con los comerciantes la mujer fue detenida por la multitud y entregada a la policía. Los informes indican que fue llevada al hospital con signos de "histeria", según Daily Mail.