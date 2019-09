VIDEO, FOTOS: Una dama de honor se presenta en la boda de la novia vestida de dinosaurio

Para una novia, dejar que su dama de honor elija por su propia cuenta el atuendo para la boda puede resultar arriesgado, especialmente si esa persona tiene alguna inclinación por los disfraces. Es el caso de Christina Meador, quien a la ceremonia nupcial de su hermana mayor se presentó vestida con un disfraz de dinosaurio.

La boda se celebró el pasado 10 de agosto en Omaha (Nebraska, EE.UU.), y Meador, de 38 años, compartió una foto de ese evento en su cuenta de Facebook y se hizo viral. "Cuando eres dama de honor y te dicen que puedes ponerte cualquier cosa que elijas. No me arrepiento de nada", resaltó la autora de la publicación.

Hace aproximadamente un año, Deanna Adams, hermana de Christina, le preguntó a esta si quería ser su dama de honor. "Ella, sabiendo que no soy muy fanática de usar vestidos formales y que probablemente no tendría mucho dinero para comprar algo realmente agradable, me tranquilizó al decirme que podía elegir cualquier atuendo que yo escogiera", relató Meador esta semana en declaraciones al diario Daily Mail.

La mujer dijo que eligió el disfraz inflable de dinosaurio porque "son fantásticos y siempre" quiso tener uno. Christine le comunicó a su hermana mayor su elección y se sorprendió al saber que Deanna "estaba de acuerdo con eso". Meador también había comprado un vestido adecuado para la boda, pero bajó de peso y ese traje le quedaba demasiado grande. Una vez finalizada la ceremonia nupcial se quitó el disfraz para poder disfrutar de la recepción.

En la publicación hecha en Facebook, a muchas personas les pareció divertida la escena y elogiaron a Meador por su sentido del humor, mientras que otros usuarios la criticaron. "Mi hermana es increíble y realmente no estaba bromeando cuando dije que podía usar lo que quisiera", escribió Adams en respuesta a los comentarios negativos. Es una tontería "gastar miles de dólares y ejercer una despiadada presión sobre nosotros solo para complacer a un grupo de personas que, al final, solo quieren comida y bebidas gratis", fustigó.

