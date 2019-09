Un audio desenterrado de 1969 reescribe casi todo lo que creíamos saber sobre los Beatles

Mark Lewisohn, historiador y autor de varios libros sobre la icónica banda británica The Beatles, ha desvelado una grabación de audio que data del 8 de septiembre de 1969, en la que John Lennon, Paul McCartney y George Harrison conversan sobre su próximo álbum. La conversación tuvo lugar dos semanas antes de la salida de 'Abbey Road', el último álbum que los cuatro integrantes de la banda grabaron juntos.

La charla sobre los planes del grupo fue grabada por Lennon para el baterista Ringo Starr, que estaba hospitalizado por problemas intestinales. "Ringo, no puedes estar aquí, pero esto es para que puedas escuchar lo que estamos discutiendo", dice Lennon en la grabación.

En la reunión el músico también propuso que los compositores principales de la banda —Lennon, McCartney y Harrison— contribuyeran cada uno con cuatro canciones en el próximo disco, y que Starr se asignara dos "si quisiera".

En esa reunión celebrada hace 50 años se hacen evidentes varios desacuerdos en la banda poco antes de su ruptura final. Por ejemplo, Lennon hace referencia al "mito de Lennon y McCartney", indicando claramente que ambos músicos deberían acreditar sus propias canciones individualmente.

Por su parte, McCartney critica el talento compositor del guitarrista George Harrison. "Hasta este álbum pensaba que las canciones de George no eran tan buenas", dice Paul. "Eso es cuestión de gustos. Todo ese tiempo, a la gente le han gustado mis canciones", responde Harrison, autor de 'Something' y 'Here Comes the Sun'.

Lewisohn dijo a The Guardian que la grabación rompe la visión tradicional de que el cuarteto de Liverpool grabó 'Abbey Road' como una especie de canto del cisne. "Es una revelación. Los libros siempre nos han dicho que los Beatles sabían que 'Abbey Road' era su último álbum y que querían dejarlo mientras estuvieran en lo más alto. Pero no, están discutiendo el próximo álbum. Y se cree que fue John quien quiso separarlos, pero cuando escuchas esto, no es así. ¿No reescribe casi todo lo que creíamos saber?", indicó el autor.

