Los creadores de 'Friends' confiesan de cuáles de sus tramas se arrepienten

La serie 'Friends', estrenada en 1994, celebra su 25 aniversario. Para conmemorar la fecha, los creadores de esa recordada obra de televisión, Marta Kauffman y David Crane, participaron en una mesa redonda en el Tribeca TV Festival, durante la cual admitieron que hubo algunas tramas de las que ahora se arrepienten.

Cuando se les preguntó al respecto, Kauffman destacó dos ejemplos, reseña The Hollywood Reporter.

Uno es la historia en la que Phoebe (Lisa Kudrow) comienza a salir con un hombre llamado Malcom (David Arquette), que acosaba a su hermana Ursula. Esto sucede en el tercer episodio de la tercera temporada, titulado 'The One With The Jam'.

"Reescribimos mucho eso para que funcionara", afrmó Kauffman.

Su segundo ejemplo también involucra a Phoebe, quien en este caso se reencuentra con su novio Ryan (Charlie Sheen), un teniente coronel de la Marina de EE. UU. a quien rara vez puede ver. En el episodio 23 de la segunda temporada, 'The One With The Chicken Pox', Phoebe y Ryan están encantados de reunirse para un fin de semana romántico, pero sus planes se frustran cuando ambos contraen varicela.

"No estoy segura de que lo de la varicela haya funcionado tampoco", apuntó Kauffman.

Por su parte, Crane reconoció que a veces vuelve a ver un episodio de' Friends' y se pregunta: "Guau, ¿en serio? ¿Hicimos eso?".

"¿No pudimos quedarnos 10 minutos más y encontrar un chiste mejor?", dijo, y consideró que es esa la manera en que los creadores de la serie simplemente "se flagelan".