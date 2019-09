Fotografían a Trump con billetes de 20 dólares en el bolsillo (y él explica la razón por la que siempre lleva efectivo)

Cuando Donald Trump abordó el avión presidencial Air Force One en la ciudad estadounidense de Mountain View (California) a principios de esta semana, un fotógrafo de Reuters capturó una curiosa imagen que mostraba lo que parecían ser varios billetes en efectivo en el bolsillo de su traje.

Este miércoles, el presidente estadounidense ofreció una explicación a los periodistas que viajaban con él de regreso a Washington. Resulta que el mandatario no lleva billetera porque ya no usa tarjetas de crédito, pero le gusta dejar propinas en efectivo en los hoteles.

Tom Brenner / Reuters

En medio de una sesión de preguntas y respuestas, un reportero le preguntó si siempre solía llevar dinero en efectivo con él.

"¡Sí, lo hago!", contestó Trump, sacando un fajo de billetes de su bolsillo y mostrándoselo a los periodistas. "No llevo billetera, porque no he tenido que usar una tarjeta de crédito en mucho tiempo. Me gusta dejar propinas en los hoteles. Te digo que tal vez un presidente no debería hacerlo, pero me gusta dejar una propina para el hotel", afirmó.