"No pude parar de reír": Esta es la cara que puso un ladrón al ser pillado robando un coche en EE.UU. (VIDEO)

Una cámara de seguridad integrada en el interior de un automóvil pilló 'in fraganti' a un sujeto que en la madrugada de este martes intentó robar un coche en Beaverton (Oregón, EE.UU.), según se aprecia en un video difundido este martes a través de YouTube por medios locales.

En la grabación se observa cómo el hombre abre y entra en el vehículo mientras dos compinches lo esperan fuera. Entonces, repentinamente, se encienden la cámara y una luz que ilumina el interior del automóvil. Atónito, el sorprendido ladrón mira directo al lente con la boca abierta y, con un teléfono en la mano, se apea a toda prisa para huir del lugar.

"Yo solo quise asegurarme de verlo realmente bien. ¡Y me reí tanto por la sorpresa en su rostro cuando se encendió la luz, eso no tiene precio!", dijo la propietaria del vehículo. "No pude parar de reír, lo reproduje una y otra vez", añadió la mujer, que, según declaró, estaba feliz de haberse gastado 300 dólares en esa cámara que le permitió captar a un ladrón. Ahora, sostuvo, solo desea que se difunda la cara del joven tanto como sea posible.

La Policía, por su parte, está investigando los hechos y sospecha que podría estar relacionado con otro hurto ocurrido esa noche en el mismo complejo de apartamentos.

