Un excampeón de la UFC se saca un 'ojo' durante una entrevista en vivo (VIDEO)

Michael Bisping, excampeón de peso mediano de la UFC, sorprendió a los fanáticos al sacarse un implante de ojo frente a la cámara durante una entrevista en vivo para el podcast Believe You Me. El legendario luchador sufrió un desprendimiento de retina durante un combate contra Vitor Belfort, en Brasil, hace seis años.

"Me puse mis lentes oscuros para esconderme de la comisión. ¡Es por eso que solía usar aquellas gafas de sol de mierda, nene!", explicó Bisping sobre lo que hizo luego para proseguir su carrera, y de seguidas se sacó la prótesis ocular frente al asombro del presentador del programa, Luis Gómez.

Michael Bisping is a legend. pic.twitter.com/fg1TG4SwnO — Borrachinha Depot (@FullContactMTWF) 3 октября 2019 г.

El competidor habló sobre la discapacidad visual con la que ha lidiado desde entonces: después de perder el ojo protagonizó 11 peleas más y alcanzó importantes victorias. En 2015 derrotó al legendario Anderson Silva, el año siguiente obtuvo el oro en peso mediano contra Luke Rockhold y luego defendió el título contra Dan Henderson.

Si bien Bisping perdió las últimas dos batallas de su trayectoria –que incluye 39 enfrentamientos–, solo pocos sabían que luchó también y varias veces contra una discapacidad visual severa. "Mi visión era prácticamente inexistente desde 2013 […] La gente siempre me pregunta: '¿Cómo peleaste con un solo ojo?'. Y siempre digo: ¡con gran dificultad!".

La deslumbrante revelación hizo que algunos fanáticos de este deporte se horrorizaran ante las imágenes, pero en general todos expresaron su admiración por el exluchador a quien ya se considera una leyenda de este deporte.