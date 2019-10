VIDEO: Fatboy Slim reproduce un 'remix' con el discurso de Greta Thunberg en una fiesta electrónica

El fenómeno de la joven activista sueca Greta Thunberg ha trascendido, sin lugar a dudas, los límites de la agenda política y medioambiental. Sus encendidas palabras no solo se han convertido en memes, sino que incluso se prestaron a variadas interpretaciones artísticas.

Primero fue una versión 'metalera', que en seguida recibió millones de reproducciones en línea. Ahora, el popular disyóquey británico Norman Cook, más conocido por su nombre artístico, 'Fatboy Slim', reprodujo durante un reciente concierto un 'remix' musical que mezcla una canción suya con el discurso de Thunberg en la Cumbre sobre la Acción Climática 2019 en Nueva York.

Uno de los asistentes al evento de música electrónica —que se celebró el pasado sábado en la ciudad de británica de Gateshead— filmó el momento y la grabación no tardó en hacerse viral en la Red.

El 'remix', publicado originalmente por el usuario de Twitter, David Scott, y compartido luego por el propio Fatboy Slim a través de Facebook, combina la canción 'Right Here, Right Now' del intérprete, cuya letra coincide con una de las frases del discurso de Thunberg.

