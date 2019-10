¿Rosada o gris? Este reto visual vuelve a encender las redes y esta vez al debate se suma Will Smith

El reto visual de la zapatilla rosada y blanca (o gris y verde) tomó las redes sociales hace ya dos años. No obstante, este mes el debate recobró vida gracias a celebridades como la cantante Lizzo y el actor Will Smith que volvieron a subir la foto, dividiendo de nuevo a los internautas que todavía no logran ponerse de acuerdo sobre su color.

"Veo gris y verde azulado pero todo mi equipo ve rosa y blanco", escribió Lizzo en una publicación compartida este lunes en su cuenta de Instagram.

En la imagen se ve también un mensaje que reza: "Si el hemisferio derecho domina tu cerebro, la verás de color rosado y blanco, y si es dominante el hemisferio izquierdo, la verás gris y azul".

En un solo día la imagen logró más de 336.000 de 'me gusta' y 39.000 de comentarios.

El actor y cantante de hip hop estadounidense Will Smith aparentemente lo ve en gris y verde. Después de que el post de Lizzo se volviera viral, el artista publicó una serie de videos y afirmó: "no hay una respuesta correcta pero definitivamente no es rosa".

De hecho, el fabricante del modelo, Vans, lo vende en rosa y blanco. No obstante, el cuentagotas de cualquier editor de gráficos, sea Paint o Photoshop, le comprobará que los colores en la imagen son gris y azul celeste.

Zapatillas

La teoría sobre la dominación uno de los hemisferios cerebrales se ha vuelto tan famosa como la misma imagen, no obstante, el neurobiólogo Bevil Conway, del Instituto Nacional del Ojo (EE.UU.), tiene otra explicación.

Según dijo a la revista Time, el color que ve una persona depende de tan solo dos factores, el más decisivo de los cuales es cómo el sistema sensorial —visual, en este caso— de este individuo percibe la luz. Otro factor determinante no es más que la "esperanza" del espectador.

"Nuestros cerebros dependen de la información sobre lo que usted espera [...] a veces, el garabato en su visión periférica es una cuerda y a veces es una serpiente", sostuvo Conway.

En 2017, cuando la imagen creó la polémica por primera vez, el experto afirmó que la confusión se produce cuando el sistema visual intenta corregir el color de una imagen para eliminar la "contaminación de color" que provocan los haces del espectro luminoso de una fuente de luz.

