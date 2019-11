Un cantante estadounidense reescribe una clásica canción para quitarle su rasgo machista

El cantante estadounidense John Legend decidió modificar la letra de la polémica canción 'Baby, It's Cold Outside', con el fin de erradicar frases que eran percibidas por mucha gente como una intimidación sexual. La nueva versión será presentada el 8 de noviembre como parte del álbum 'A Legendary Christmas: The Deluxe Edition', en el que Legend la interpretará a dúo con Kelly Clarkson.

La canción original fue compuesta en 1944 por el compositor estadounidense Frank Loesser, y pronto se convirtió en un éxito. Está escrita en formato de diálogo entre un hombre y una mujer. Ella quiere irse de la casa, pero él trata de convencerla de lo contrario. Letras como estas son criticadas actualmente por los movimientos feministas.

Puntualmente, la frase de la polémica es una que reza: "Dime, ¿qué lleva esta bebida?". Se entiende que supuestamente insinuaba el hecho de que la bebida ofrecida a la mujer podía contener drogas.

En ese sentido, la hija del autor, Susan Loesser, afirmó en una entrevista que entiende por qué a muchas mujeres les molesta la frase, pero que "sería mejor tener en cuenta la época en que fue escrita la canción". Loesser añadió que antes se utilizaba esa expresión como broma, y lo decían porque alcohol se subía a la cabeza, no porque se tuviera referencia a las drogas en la bebida.

Una parte de las frases modificadas por John Legend ha sido publicada por Pitchfork y Vanity Fair. Por ejemplo, al principio de la canción, aparece la frase "Puedo llamarte un taxi" en lugar de "Cariño, hace frío fuera", y "Preciosa, ¿cuál es tu prisa?" se ha convertido en "Llamaré un taxi y les diré que se den prisa".

En otro pasaje se plantea el siguiente diálogo: "Los vecinos pueden pensar (Cariño, está feo fuera), dime, ¿qué hay en esta bebida? (No hay ni un taxi fuera)". Legend lo modificó por esta versión: "¿Qué van a pensar mis amigos… (Creo que deben alegrarse)... si tomo otra copa? (Es tu cuerpo y tu elección)".

No obstante, varios usuarios de las redes han criticado la nueva versión de la canción, planteando que John Legend la destruyó. Entre los críticos estuvo Gayle King, una presentadora de CBS, quien comentó que había que "mirar la intención de la canción" original. "Están coqueteando, es divertido", aseveró.