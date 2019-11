"Aún huele a leche": Candidato español presenta su "arma" para el debate y la Red explota (VIDEO, MEMES)

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia del Gobierno español, Albert Rivera, ha revolucionado las redes sociales con un video en el que aparece sosteniendo su "arma secreta" de cara al debate electoral que se celebrará este lunes: el perrito Lucas.

En la grabación, publicada este domingo en su cuenta de Instagram, Rivera aparece sujetando al cachorro de Pablo Sarrión, uno de los miembros de su equipo de comunicación. En determinado momento, el político hunde su nariz en la cabeza del cachorro, afirmando que está "para comérselo", antes de añadir: "Aún huele a leche, es un bebito".

"Quien me ataque en el debate, ya sabe, tendrá que enfrentarse a Lucas", remata el líder de Ciudadanos, mientras el can no parece muy contento con las caricias y, aparentemente, trata de huir.

Como era de esperar, el video no ha dejado indiferente a los usuarios de las redes sociales, donde se mezclan las muestras de entusiasmo por el perrito con mordaces críticas, bromas y memes. "Salvemos a Lucas ", "Es hora de hablar en serio de política y dejarnos de bobadas" o "Eso se usa para ligar en el parque, no para ganar votos", son algunos de los comentarios de los internautas, uno de los cuales sugiere con ironía que "el asesor de este señor es un infiltrado de cualquier otro partido".

Me llamo Albert Rivera y mataré a este puto chucho si no gano las elecciones.MUAJAJAJAJAJA pic.twitter.com/X6BsJtc2vp — Sergio Acedo (@sergioac2) 3 ноября 2019 г.

Albert Rivera participará en el nuevo live-action de Disney: 101 Dálmatas pic.twitter.com/8efvWTvelF — Bat-uitero (@Bat_uitero) 3 ноября 2019 г.

Rivera con el cachorro después de subir el vídeo para ganar votos. pic.twitter.com/RHYGKvXNhM — Modesto García (@modesto_garcia) 3 ноября 2019 г.

Like si votarías antes al perro que a Albert Rivera. pic.twitter.com/iJhD6GAJ5w — Dani Lovsky (@dani_lovsky) 3 ноября 2019 г.

albert Rivera lanzando a lucas el perro cuando alguien le ataque en el debate pic.twitter.com/JVNlt9J0Qy — ainoa (@ainoa_aldrin) 3 ноября 2019 г.

Rivera ha contestado al tsunami de reacciones con una nueva imagen de Lucas publicada en su cuenta de Twitter". "Lucas, hemos grabado un vídeo juntos en Instagram y los rivales del debate ya hablan de ti", reza el mensaje, que da la bienvenida al perro a "la familia ciudadana".

Lucas, hemos grabado un vídeo juntos en Instagram y los rivales del debate ya hablan de ti. ¡Bienvenido, ya eres parte de la familia ‘ciudadana’! 🐶🧡https://t.co/EZMntY5KgBpic.twitter.com/IS2Q63pCuQ — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 3 ноября 2019 г.

Entretanto, Lucas ya tiene cuentas en Instagram y en Twitter.

