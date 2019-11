VIDEO: Una disputa entre una profesora y un alumno termina en una pelea dentro de un aula en EE.UU.

Kamron Jennings, estudiante de una escuela secundaria de la ciudad estadounidense de Louisville (Kentucky, EE.UU.), fue arrestado tras pelear con su maestra en un aula, informa el canal WRDB.

La grabación de ese incidente apareció en Facebook el pasado 28 de octubre, el mismo día en que se produjo, y ya ha sido reproducida más de 420.000 veces.

El joven de 16 años aseguró que el conflicto comenzó tras una fuerte discusión, que comenzó porque la docente le pidió que dejar de utilizar su teléfono.

"La empujé, así que me agarró y me empujó", explicó este adolescente, quien detalló que "me levanté y la golpeé", tras lo cual la educadora "tropezó con la mesa" y "se quitó la chaqueta", momento en el que sintió que "trataba de hacerme daño de veras".

Esta mujer se encuentra suspendida de empleo mientras las autoridades escolares investigan los hechos, pero el comisionado de Educación de Kentucky, Wayne Lewis, ya adelantó que se puso "enfermo" cuando vio las imágenes del suceso y recordó que "bajo ninguna circunstancia está bien" pelear con un estudiante.