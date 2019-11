La hija de Schumacher homenajea a su padre con su propia 'Fórmula 1' (VIDEO)

Gina Maria Schumacher, la mayor de los hijos del famoso expiloto de Fórmula 1, Michael Schumacher, ha rendido un emotivo homenaje a su padre al realizar este fin de semana una rutina de equitación al estilo las carreras de automovilismo durante la última edición de la exposición hípica Fieracavalli en Verona, Italia.

En la modalidad de estilo libre, la joven amazona, de 22 años, salió al escenario vestida con un mono y un casco rojos y su caballo disfrazado como si fuera uno de los bólidos de Ferrari en los que su padre —ganador de siete campeonatos mundiales de Fórmula 1— participó en las competiciones entre 1996 y 2006.

Durante la actuación y con la ayuda de otros miembros del equipo, Gina Maria y su caballo improvisaron una parada en boxes, hasta con 'cambio de neumáticos' y 'reabastecimiento de combustible', y terminaron el número descorchando dos botellas de champán, símbolo de victoria en la Fórmula 1.

En 2013, el legendario expiloto alemán esquiaba en los Alpes franceses, donde sufrió un grave accidente que le provocó daños cerebrales. Desde entonces su estado de salud ha sido un misterio: ni los familiares, ni los colegas se han expresado públicamente sobre el transcurso de su recuperación.

No obstante, desde el año pasado se reporta que Schumacher ya no está postrado en una cama y su vida no depende de una máquina. Asimismo, recientemente el exdirector de la escudería Ferrari, Jean Todt, afirmó que su amigo "no se rinde y continúa luchando", y que ve carreras de Fórmula 1 por televisión.

