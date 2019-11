Piloto recibirá 300.000 dólares tras ser arrestado ilegalmente por desnudarse frente a la ventana de su hotel

Este lunes, el abogado de un piloto que fue detenido por estar desnudo frente a la ventana de un hotel con vistas al aeropuerto internacional de Denver anunció una conciliación judicial por la que su cliente recibirá 300.000 dólares de compensación de la ciudad estadounidense por arresto ilegal.

El 20 septiembre de 2018, el capitán Andrew Collins, de United Airlines, fue detenido por exhibicionismo después de que trabajadores del aeropuerto denunciaran haberlo visto desnudo y hacerse tocamientos en su habitación, situada en la décima planta del establecimiento.

Según publica Fox 31 Denver, la defensa de Collins alegó que no es ilegal desnudarse en una habitación de hotel y que el hombre no sabía que podía ser visto desde la terminal. De acuerdo con el piloto, después de despertarse, abrió las cortinas de la ventana mientras se preparaba para la ducha y estaba hablando por teléfono cuando varios policías armados tocaron a su puerta, lo esposaron y lo llevaron hasta el centro de detención del aeropuerto.

Collins, fue suspendido en su empresa durante seis meses, hasta que en marzo de este año, los cargos en su contra fueron desestimados por un juez.

El piloto se quejó al medio de que, pese a haber sido absuelto y recuperado su trabajo, tiene que enfrentar a diario las consecuencias por esa inculpación. "He sido marcado por el Departamento de Seguridad Nacional. Cada vez que vuelvo al país, me llevan a un lado y me preguntan si he tenido problemas con la ley", declaró al medio.

El abogado no descarta ahora emprender legales contra la compañía Marriot, propietaria del hotel, por permitir a los policías entrar sin orden judicial. Por su parte, Collins instó al establecimiento a avisar a sus huéspedes sobre la visibilidad que tienen las habitaciones desde el exterior.