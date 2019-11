Un británico regala dos boletos de 'rasca y gana' a su mujer enferma y ganan más de un millón de dólares

El hombre, de 61 años no tiene previsto dejar su trabajo, aunque quiere cumplir su sueño de aprender a navegar en yate.

Un vecino de la localidad inglesa de Fareham, en el condado de Hampshire, compró a su mujer enferma dos boletos de 'rasca y gana' con 10 libras (12 dólares) que encontró en su bolsillo y uno de ellos resultó premiado con un millón de libras (1.290.499 dólares), informa Portsmouth News.

Kevin Francis, de 61 años, le regaló los dos boletos de la lotería 'Merry Millions' a su esposa de 75 años, que tiene problemas de movilidad. "Brenda no se siente muy bien, así que esta tarjeta es algo como un regalo. Rara vez los compro para mí, así que no sé lo que me hizo meter la mano en mi bolsillo para encontrar exactamente 10 libras (12 dólares) en monedas de una libra, y luego decidir comprar dos boletos de 5 libras (6 dólares)", explicó Francis, según Mirror.

"Jugué el primero, no gané nada, y pensé que se trataba de mi suerte habitual", contó el hombre. Pero la combinación en el segundo boleto correspondió al gran premio. "Debí de quedarme en estado de shock, porque no le dije a Brenda durante una hora. Cuando le dije que habíamos ganado un millón de libras ella pensó que le estaba tomando el pelo", añadió Francis.

Ahora la pareja contempla la posibilidad de trasladarse a un bungaló en Fareham, lo que podría aliviar las condiciones de vida a Brenda que tiene dificultades para subir las escaleras. Además, tienen previsto compartir su dinero con sus hijos y nietos.

Sin embargo, Francis no planea dejar su trabajo a corto plazo, aunque, eso sí, quiere cumplir su sueño de aprender a navegar en yate. "Tal vez navegar un día en un yate sea mi guiño al hecho de ser un millonario de la lotería", comentó el ganador.

