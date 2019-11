Rescatan en Chile a una gatita cubierta con pegamento y plumas y abandonada a su suerte

Un acto de premeditado maltrato animal ocurrido en Santiago de Chile la semana pasada ha sido expuesto por una veterinaria local, quien está atendiendo a una gatita de apenas un mes, que fue encontrada cubierta de una especie de pegamento y plumas y casi al borde de la muerte, informó BioBio Chile.

La veterinaria informó que el pequeño animal presentaba, al llegar a la clinica, un cuadro de presión y temperatura excesivamente bajas (hipotensión e hipotermia), como también de azúcar (hipoglicemia). "[Eso] es como la triada de la muerte, que le decimos los médicos. Entonces su riesgo era altísimo".

La profesional mantiene al tanto del estado de salud de 'Palomita' en su cuenta en Instagram. Se le dio ese nombre por las plumas que venían pegadas a su cuerpo al momento de ser encontrada. Según el último reporte, presenta notables mejoras, pero su vida aún corre peligro, puesto que no ha sido posible eliminar todo el pegamento de su cuerpo.

Además de métodos convencionales para retirar el pegamento, como vaselina o aceite vegetal, que no sirvieron de mucha ayuda, se usaron también elementos como alcohol, etanol, metanos y diluyente. "La fuimos bañando de a poco para que no se le irritara la piel, y esas son las cosas que han generado reacción, pero no las podemos usar mucho porque ella pesa 200 gramos, entonces no queremos intoxicarla".

Daniela Herrera, la veterinaria, recibió al pequeño felino en su clínica luego de recibir un mensaje de la dueña de uno de sus pacientes, pidiendo su ayuda. "Me escribió que habían encontrado en su trabajo a una gatita que estaba súper mal", explicó la profesional.

Gracias a la viralizacion de la historia con las publicaciones difundidas, Palomita ya encontró una familia que está dispuesta a acogerla si sobrevive.