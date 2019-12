Cliente de un restaurante recibe por accidente un ticket en el que se ridiculizaba su ropa

Un estadounidense que se disponía a comer en un restaurante de comida rápida de la cadena Chick-fil-A, en el estado de Arizona, recibió por accidente el ticket de entrega de pedido, de uso interno, en el cual el empleado que lo había atendido lo identificó con la descripción de "suéter feo".

"Hoy no fue un placer comer en Chick-fil-A", escribió el pasado 26 de noviembre Daniel Graham, el cliente, en su cuenta de Twitter, y adjuntó una foto del pequeño papel. Su publicación no tardó en hacerse viral y ya ha recibido cerca de 150.000 'me gusta'.

"No estoy enojado, pero sí entristecido y exigiré un resarcimiento en forma de sándwiches de pollo gratis", añadió el hombre en los comentarios.

Otra usuaria explicó que cuando trabajó en un local de comida rápida, también solía usar breves descripciones sobre el aspecto de los clientes, para identificarlos rápidamente a la hora de entregarles el pedido.

A su vez, un tuitero bromeó instando a Graham a comer en la cadena de comida rápida Popeye, ya que sus empleados "saben cómo tratar a los reyes como nosotros". Y publicó una foto de su ticket donde se lee 'cliente: chaqueta buena onda'.

Tras la repercusión que generó el tuit en la Red, el hombre relató, en conversación con Fox News, que "no se sintió ofendido en absoluto" y que interpretó lo sucedido como una "situación divertida".

Sin embargo, tras comunicarse con el administrador del local en el que fue atendido, se enteró de que el empleado que le dio el polémico ticket fue despedido. Graham asegura que intentó convencer al gerente de recontratar al cajero, aunque aparentemente sin éxito.

