VIDEO: Un gato 'habla' con un perfecto acento sureño de EE.UU. y los usuarios no pueden parar de verlo

El video de un gato que 'habla' como un estadounidense sureño se ha vuelto viral en la Red y ya ha recibido más de 1,5 millones de reproducciones en distintas plataformas. En la grabación se aprecia al felino, Gambino, que mira a la cámara y emite un maullido que suena como si dijera: "well, hi!" —que podría traducirse del inglés como '¡hey, hola!'— con una tonada que para muchos es idéntica a la del sur de EE.UU. Algunos usuarios expresaron que "no pueden dejar de ver" el video.