VIDEO: Cría de antílope cornea a un leopardo, pero este la observa con tranquilidad durante casi dos horas y entonces la come

El pequeño animal no se dio por vencido y trató de enfrentarse al felino que lo capturó, pero no tuvo éxito.

El intento desesperado de luchar por su vida de una cría de niala —una especie de antílope africano— fue captado en video en el Parque Nacional Kruger, ubicado en Sudáfrica.

Esta semana, el guía de safari Andre Fourie compartió el video y relató al portal Latest Sightings que el leopardo fue detectado mientras estaba patrullando el territorio. Fourie y Juan Pinto, director de una cabaña para descanso en el recinto, estaban siguiéndolo, pero el depredador desapareció de su vista durante un breve período y volvió a aparecer con una cría de niala.

El pequeño animal no fue bastante veloz para huir del felino y el propio leopardo no saltó de inmediato sobre su presa, sino que la mantuvo cerca. En un momento dado, la cría decidió enfrentarse a su rival y en repetidas ocasiones le dio golpes con la cabeza, como si intentara cornearlo, pero no logró causarle ningún daño.

Los intentos desesperados por parte del antílope de salvarse fueron en vano y el leopardo se lo comió después de casi dos horas. Sin embargo, Fourie indicó, en ese contexto, que la cría no tenía ninguna oportunidad de sobrevivir en cualquier caso, ya que, incluso si hubiera escapado del leopardo y regresado a su madre, habría expulsada de la manada por el olor del leopardo, fruto de su contacto con el depredador.