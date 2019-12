John Travolta revela un error histórico en la última película de Quentin Tarantino

John Travolta, conocido, entre otros, por su papel de Vincent Vega en la emblemática película de Quentin Tarantino 'Tiempos violentos' ('Pulp Fiction', en inglés), relevó a The Wrap un error histórico que encontró en la última cinta del director de Knoxwille, 'Érase una vez en Hollywood' ('Once Upon a Time in Hollywood', en inglés).

El actor, que tiene licencia de piloto y es experto en historia de la aviación, se refirió a una escena en la que el personaje interpretado por Leonardo DiCaprio realiza un viaje en avión de Italia a Estados Unidos en 1969, mientras el narrador del filme señala que se encuentra a bordo de un Boeing 747.

Travolta explicó que el personaje no pudo volar en un modelo de este tipo, ya que el vuelo de prueba del 747 tuvo lugar en febrero de 1969 y no entró en servicio hasta enero de 1970. "¡Habría estado en un Boeing 707!", señaló el actor.

Sin embargo, el protagonista de 'Fiebre de sábado por la noche' aclaró que la película no pretende representar acontecimientos con precisión histórica, sino que se basa en "el recuerdo nostálgico de Tarantino de esa era de la cinematografía".

Además, expresó su admiración por este director, afirmando que, al igual que con su filme 'Bastardos sin gloria' ('Gloriosos bastardos', en España), intenta, de alguna manera, "reparar" la historia.

