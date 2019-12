El artista que se comió una banana de 120.000 dólares afirma no sentirlo "en absoluto"

David Datuna explicó que su acción fue una 'performance' en la que no se comió una fruta, sino el concepto artístico que esta representaba.

David Datuna, el artista que se comió una banana pegada con cinta adhesiva sobre una pared de la feria de arte contemporáneo de Art Basel en Miami, defendió que su acción no fue un acto de vandalismo sino que se trató de una intervención artística, informa Reuters.

La banana formaba parte de una obra del artista italiano Maurizio Cattelan y fue vendida a un coleccionista privado por 120.000 dólares. "No es (...) vandalismo. Fue una 'performance' artística de mi parte. Y no lo siento en absoluto", afirmó Datuna. "Yo llamo a esta acción 'Artista hambriento'. Sí, porque tenía hambre y me la comí", agregó.

El artista explicó que su 'performance' no estaba basada en la fruta en sí, sino en el arte que esta representaba. "Creo que es la primera vez en la historia del arte que un artista se come el concepto de otro artista", señaló Datuna, quien describió la banana como un simple "instrumento".

Asimismo, mencionó que su decisión de comerse la obra se basó en la esperanza de alentar la idea de que todas las personas tienen una manera diferente de pensar y reaccionar ante el arte.