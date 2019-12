VIDEO: Se convierte en el peor tenista de la historia al no marcar ni un solo punto en un partido desastroso

El tenista ucraniano Artem Bahmetprotagonizó esta semana una insólita y grotesca derrota en la primera ronda de la clasificación de Future —la categoría más baja en el tenis profesional— en el torneo M15 en Doha (Catar), frente al tailandés Krittin Koaykul, al que no logró hacer ni un solo punto.

Las bochornosas imágenes de Bahmet lanzando raquetazos en el aire sin tan siquiera tocar la pelota o hacer un saque en condiciones no tardaron en hacerse virales en la Red. El ucraniano, sin experiencia en el circuito, claramente no estaba a la altura de su rival —que figura en el puesto 1.376 del ranking mundial—, dando la impresión de no llegar a la altura de aprendiz.

El encuentro duró apenas 22 minutos, tiempo que tardó Koaykul en ganar la totalidad de los 48 puntos que disputó (6-0 y 6-0).

De esta forma, Bahmet se ha ganado el dudoso honor de protagonizar el peor resultado que se haya visto en un torneo profesional de tenis.

