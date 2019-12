Los mejores éxitos de Roxette para recordar a Marie Fredriksson

El mundo de la música pop fue sacudido este martes por una trágica noticia. Tras una prolongada batalla contra el cáncer, falleció Marie Fredriksson, cantante y compositora sueca y líder de la banda Roxette.

El dúo compuesto por Fredriksson y Per Gessle se convirtió en una referencia del pop a nivel mundial, al punto de convertirse en uno de los grupos suecos más relevantes y exitosos desde ABBA.

Roxette fue una de las bandas de pop más renombradas de los años ochenta y noventa, gracias a sus melodías contagiosas y sus baladas románticas. El dúo vendió más de 75 millones de discos en todo el mundo y dejó para la historia numerosos éxitos:

'Listen to your heart'. Lanzada en 1988, esta fue una de las primeras canciones que le dio a Roxette fama internacional.

'It must have been love' es posiblemente la canción más conocida de la banda. Comenzó a escucharse como un sencillo navideño, en la Suecia de 1987, pero no fue hasta 1990, al ser incorporada al 'soundtrack' de la película 'Pretty Woman', que se convirtió en un gran éxito internacional.

'The Look'. Este himno de los 80 le dio a Roxette el primero de sus cuatro singles número uno en Estados Unidos.

'Sleeping In My Car'. A mediados de los 90, esta canción encabezó las listas de éxitos en varios países.

'I Wish I Could Fly'. En la última parte de la década de los 90, Roxette regresó a la cima de los 'charters' musicales con esta balada romántica.