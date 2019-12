"¡Estoy cansado! ¡Me queda una vida por vivir!": un famoso pastor de EE.UU. anuncia su retiro

El pastor principal de la iglesia bautista de Alfred Street en Alexandria (Virginia, EE.UU.), sorprendió a sus feligreses a principios de este mes al anunciar su retiro temporal. El famoso reverendo admitió que se siente alejado de Dios y que necesita descansar para recuperarse física y mentalmente.

Howard-John Wesley, de 47 años, dijo que cumple arduas jornadas de trabajo, siete días a la semana, que muchas veces se extienden en guardias de 24 horas. "Estoy cansado de una manera tal que con una noche de sueño no se arreglará. Estoy cansado en mi alma", explicó.

Durante su alocución, el pastor argumentó que "el mayor engaño del diablo" es el que pretende convencer a las personas de que mientras más ocupadas estén, más importantes son. Además, comentó que en los últimos 11 años no hubo un solo día en el que se despertara sin pensar en que debía hacer algo por la iglesia.

"No voy a morir en este púlpito", dijo Wesley a la congregación. "No me van a sacar de aquí en silla de ruedas… Tengo una vida por vivir. Tengo campos de golf que jugar", agregó.

Tras su intervención, el religioso anunció que se ausentará del 1 de enero al 12 de abril de 2020 y regresará para la Pascua. Según The Washington Post, el pastor reveló en una entrevista que estará en playas y bosques y que apagará su celular por varias horas al día, y enfatizó que ha llegado la hora de poner límites a su labor.

Wesley estima que ha predicado más de 5.000 sermones a lo largo de 30 años. Es conocido por transmitir sus predicamentos a través de un canal de YouTube, con unos 60.000 suscriptores, y actualmente cuenta con más de 20.000 seguidores en Instagram.