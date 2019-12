Ronaldinho no considera a Messi el mejor futbolista de la historia

Los dos astros conformaron en el F. C. Barcelona una de las parejas de atacantes más peligrosas.

El astro brasileño Ronaldinho considera que su amigo y excompañero en el F. C. Barcelona, el argentino Lionel Messi, no es el mejor futbolista de la historia, sino únicamente el mejor de su época.

Así lo ha declarado durante un evento celebrado este jueves en la ciudad mexicana de Cuernavaca (Morelos), donde fue consultado sobre el sexto Balón de Oro de Messi y sobre si lo considera el mejor de la historia.

"Me alegro por Messi, porque es un gran amigo y estoy muy contento por él", pero "no me gustan las comparaciones porque hay muchos" futbolistas que han hecho historia como Diego Armando Maradona, Pelé, Ronaldo, "y cada uno ha sido el mejor en su época, y en su época Messi es el mejor", afirmó.

Ronaldinho y Messi fueron compañeros en el Barcelona entre 2004 y 2008, tiempo durante el que conformaron una de las parejas de atacantes más peligrosas.