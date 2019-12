Un sacerdote que trabaja de modelo revoluciona las redes con sus fotos

'El cura sexy', así han bautizado a Ricardo Esteves, un sacerdote portugués que ha decidido dedicarse de manera ocasional al modelaje.

Viste y lleva corte de cabello a la moda, tiene el cuerpo tonificado y, generalmente, se le ve con la piel bronceada en las diferentes fotografías que publica en su perfil en Facebook. Eso le ha ganado una suma creciente de seguidores en esa red social, que ya supera los 9.300 fans.

Esteves, de 36 años, tiene más de 10 años dedicado al sacerdocio. Actualmente es sacerdote en la ciudad portuguesa de Valença do Minho, situada en el Distrito de Viana do Castelo, región Norte del país.

Hasta ahí llegó hace algunas semanas, luego que fuera trasladado desde las parroquias de Seixas, Lanhelas y Vilar de Mouros, en el municipio de Caminha, su primer destino como cura. Su partida no fue bien recibida en esos lugares, cientos de feligreses recogieron firmas para que no se marchara y otros tantos hicieron una protesta, según el portal Público.

Uno de sus últimos trabajos fue para un videoclip de la banda portuguesa Intenso, que versionó la canción 'Pretty woman'. En el audiovisual, el sacerdote es la imagen principal e interpreta a cupido, que intenta que la gente se enamore, pero su tarea se ve dificultada por un diablillo.

Además del 'cura sexy', también le han asignado otros apodos, como 'el padre más sexy de Portugal' o 'el padre motorizado', porque también le gusta compartir su afición por las motos.

"Me llaman el padre más sexy tras una publicación sensacionalista, pero yo no me identifico porque no me considero así", dijo el cura en una entrevista que ofreció a La Voz de Galicia.

"Al principio fui crucificado porque no entendían que fuera a la playa y al gimnasio", añadió y señaló que "ser cura no es solo hacer caminar al pueblo sino hacerlo con él".

Según sus declaraciones, el dinero recaudado en sus trabajos como modelo lo dedica a obras benéficas.

Las opiniones de los feligreses

En su perfil de Facebook, que lo tiene público, muchas personas le han dejado mensajes, la mayoría de ellas en aprobación a lo que hace.

"Lo felicito padre, la Iglesia está muy acartonada, necesita que los sacerdotes sean más humanos, bien por usted, bravo", escribió un usuario.

Otra internauta, por su parte, lo describió como "un joven bello, alegre y divertido. Una persona amiga y de bien", señalando que es "uno de los mejores padres" que conoció.

Sin embargo, hay quienes no aprueban este comportamiento. "Padre, dedicarse solo a las almas, ya hemos visto como sucede con otros sacerdotes. Orando por usted", reza otro comentario.