La estrella de YouTube PewDiePie abandona Twitter, unos días después de anunciar que se toma una pausa con sus videos

Uno de los 'youtubers' más populares del mundo, Felix Kjellberg, más conocido como 'PewDiePie', eliminó todos los mensajes de su cuenta en Twitter, poco después de haber anunciado que se tomará una pausa en la publicación de videos.

"No uso Twitter, esta cuenta es solo para prevenir las cuentas falsas", reza ahora la descripción en su perfil en dicha plataforma, donde de momento cuenta con más de 16.000 seguidores. Además de haber eliminado todos los tuits, el bloguero sueco ya no sigue a nadie.

PewDiePie afirmó en un video, que publicó este 16 de diciembre en su canal de YouTube, que "odia Twitter" y piensa "todo el tiempo" en eliminar su cuenta en esa plataforma. "Lo que no me gusta es el postureo que ocurre allí. La gente simplemente no parece [poder] evitar señalar que es bueno y que es malo y lo malos que son otros y lo bueno que eres", declaró.

Salida de YouTube

Este 14 de diciembre, PewDiePie publicó un video en el que señaló que abandonará temporalmente YouTube a principios del año próximo porque está cansado. "Estoy cansado. Me siento muy cansado. No sé si se puede decir así. Solo para que lo sepan, a principios del próximo año estaré fuera por un tiempo. Lo explicaré más tarde, pero quería dar un aviso", expresó.

PewDiePie es uno de los 'youtubers' con más seguidores en la plataforma (102 millones en el momento de la publicación de este artículo), y ocupó el primer puesto desde 2013 y por más de cinco años consecutivos.