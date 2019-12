Camila Cabello se disculpa por publicaciones racistas: "Me arrepiento desde el fondo de mi corazón"

La estrella del pop Camila Cabello dijo estar "profundamente avergonzada" y ofreció disculpas después de difundirse masivamente una serie de publicaciones y declaraciones racistas que hizo en el pasado.

A mediados de esta semana un usuario de Twitter compartió un hilo con las capturas de pantalla de las publicaciones de la cuenta de Cabello en la red social Tumblr, las cuales contenían memes y comentarios racistas, particularmente sobre los estereotipos de la comunidad afroamericana, que había compartido durante su adolescencia.

She reblogged this extremely racist gif that stereotypes an African-American child pic.twitter.com/t33aEJ3GT1 — 🌉 || fan account (@motivatefenty) December 17, 2019

Tras la difusión del hilo, la cantante cubano-estadounidense recibió una ola de críticas, que la llevaron a ofrecer disculpas con un extenso mensaje a través de sus redes sociales.

"Cuando era joven usé un lenguaje del que me avergüenzo y del que me arrepentiré por siempre. Era inculta e ignorante, pero cuando me di cuenta de la historia, el peso y el verdadero significado detrás de ese horrible e hiriente lenguaje, me sentí profundamente avergonzada de haberlo usado alguna vez", explicó.

"Me disculpé en ese entonces y me disculpo ahora de nuevo. Nunca podría herir a alguien intencionalmente y me arrepiento desde el fondo de mi corazón", continúa su declaración.

La artista, de 22 años, asegura haber crecido y aprendido a ser más consciente. "Estos errores no representan la persona que soy […] Siempre he defendido el amor y la inclusión, y mi corazón nunca ha tenido una onza de odio y división".

Cabello concluyó su mensaje comprometiéndose a utilizar sus redes como una plataforma "para hablar sobre la injusticia y la desigualdad".