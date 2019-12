"Un fracaso absoluto": Un actor del universo de Star Wars critica duramente la última película de la saga

El actor, que protagoniza en la serie 'The Mandalorian', se calificó a sí mismo como "un gran admirador de Star Wars", pero dijo sentirse decepcionado por "la holgazanería" de la nueva trilogía.

El actor estadounidense Jake Cannavale, que aparece en la serie 'The Mandalorian' —traducida al español como 'El mandaloriano'—, un 'spin-off' de 'La Guerra de las Galaxias', no se contuvo de compartir en sus historias de Instagram su opinión sobre 'El ascenso de Skywalker' (Rise of Skywalker en inglés), la última película de la franquicia, pocas horas después de su estreno, informa Eonline.

"'Rise of Skywalker' fue sin duda la peor película de Star Wars. Un absoluto fracaso. Rise of Skywalker (título tonto por cierto) fue peor que 'La amenaza fantasma' y 'Los últimos Jedi' combinados", expresó el actor.

Cuando un usuario de la red social le preguntó si estaría tan molesto con la película si hubiera sido elegido para actuar en ella Cannavale respondió: "personalmente, me sentiría bastante deprimido si estuviera en la nueva película de 'La Guerra de las Galaxias'".

El actor, que se calificó a sí mismo como "un gran admirador de Star Wars" dijo sentirse decepcionado por "la holgazanería general de esta nueva trilogía" y explicó que el hecho de pertenecer al universo de Star Wars no le impide hablar mal de su más reciente lanzamiento.