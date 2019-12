"Mátenlos con amabilidad": Kevin Spacey reaparece encarnando a Frank Underwood en otro extraño video navideño

El actor, cuya carrera tocó fondo después de que salieran a la luz varias acusaciones de conducta sexual inapropiada, ha vuelto a felicitar a los espectadores, interpretando a su personaje de 'House of Cards'.

Kevin Spacey ha lanzado un nuevo video navideño en el que aparece como su personaje de la serie 'House of Cards', Frank Underwood, y alienta a los espectadores a "matar" a sus críticos "con amabilidad".

El actor, de 60 años, compartió el video de un minuto de duración en su canal de YouTube en Nochebuena. Spacey fue apartado de la producción 'House of Cards', cuando en 2017 se vio salpicado por varias acusaciones de abuso sexual.

"Realmente no pensaron que iba a perder la oportunidad de desearles una Feliz Navidad, ¿verdad?", pregunta el actor, sentado al lado de una chimenea. "Ha sido un año bastante bueno y estoy agradecido por recuperar mi salud. A la luz de eso, he hecho algunos cambios en mi vida y me gustaría invitarlos a unirse a mí ".

"La próxima vez que alguien haga algo que no les guste, pueden atacar. Pero también pueden evitar disparar y hacer algo inesperado: pueden matarlos con amabilidad", reza el enigmático mensaje de Spacey.

Se trata del segundo año consecutivo en que Spacey ha aparecido en un video de Navidad como Underwood. El año pasado, afirmó en su video navideño que "pronto sabrán la verdad completa". En aquel entonces, muchos creyeron que era una referencia a las acusaciones de agresión sexual en su contra.

A principios de este año, los fiscales estadounidenses desestimaron un caso de abuso sexual contra Spacey (un cargo que negó) debido a la muerte del denunciante. El actor ha estado ausente en gran medida de la industria del cine y la televisión desde que estalló el escándalo en 2017, con la excepción de los videos navideños mencionados y una lectura de poesía sorpresa en Roma este año.