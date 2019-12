Un abuelo regala a su nieto el libro de Hitler al confundir el 'Minecraft' con el 'Mein Kampf' (VIDEO)

En la Red se ha viralizado un video de lo que bien podría ser la mayor metedura de pata navideña, y que ilustra perfectamente lo que suponen las brechas generacionales.

En las imágenes, se ve a un niño de una familia francófona que desenvuelve impacientemente uno de sus regalos de Navidad. Sin embargo, en vez de encontrar adentro el videojuego de 'Minecraft' que había pedido, lo que descubre es el libro 'Mein Kampf', de Adolf Hitler, debido a una confusión que tuvo su abuelo.

MAIS IL A CONFONDU MINECRAFT AVEC LE LIVRE D'HITLER MEINKAMPF 💀💀💀 pic.twitter.com/dBKNdOqyi0 — DJALA (@DjalaShady) 25 декабря 2019 г.

"¿Pero qué es esto?", pregunta el hombre que graba el video, añadiendo que "era 'Minecraft' lo que él quería". "Me dijo 'Mein Kampf'", se defiende el abuelo. "Que no, papá, es 'Minecraft'", repite el autor de la grabación, explicándole a su padre que se trata de un videojuego para niños. "No me lo puedo creer", suspira al final del video.

Como era de esperar, el video ha generado todo tipo de reacciones en las redes, desde risas y memes hasta usuarios que dudan de su veracidad, pero aun así lo consideran divertido.

😪“Con lo que me ha costado de encontrar”🤔”Es exactamente lo que me pidió”🤯”Igual por eso me miraban tan mal en las librerías” pic.twitter.com/IASm32pfvI — 𝓨𝒶𝔷𝑚𝒾𝑛 𝓒𝓇𝒾𝓼𝓉𝑚𝒶𝓼 𝑬𝒹.🎄🌟🇮🇨 🐝🌟🎄 (@YazminBollinger) 26 декабря 2019 г.

