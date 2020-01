"Tengo drogas, pan y vino": el video con un conductor que no pasó el control de alcoholemia en Argentina ya pretende ser el mejor del año

Un conductor de Argentina, que dijo llamarse Claudio, no logró superar un control de alcoholemia en la Ciudad de Buenos Aires durante la mañana del 1 de enero, y realizó insólitas declaraciones ante la consulta de un periodista del canal Crónica TV, señal reconocida por tomar curiosos comentarios desde la vía pública.

"Estoy tan perdido, que ni me acuerdo lo que tomé", empezó diciendo el individuo, con cierto grado de ironía. "Vengo de drogarme toda la noche", continuó, ante la sorpresa del reportero. En ese tono, aquel hombre relató cómo pasó la celebración de Año Nuevo, aparentemente, plagado de estupefacientes: "Anoche me la re pegué, tomé cocaína, otras drogas y un montón de cosas".

En un tramo de la entrevista en plena calle, el cronista le preguntó por las bolsas que tenía, y el conductor siguió respondiendo, posiblemente bromeando: "Acá tengo drogas", expresó. Acto seguido, invitó al periodista a revisarlas, y se pudo ver que en los paquetes había panes, una torta, huevos, aceite, carne para un asado y bebidas para brindar.

100k de favs! Ni en La Casa de Papel se vió un robo como este https://t.co/PrOnLjZ6rh — Palito (@_xmilianx) January 2, 2020

"Noté los reflejos cortados, por todos los autos que choqué en el camino"

"Tengo vinos y un champagne para toda la noche, no me parece demasiado", lanzó, con un tono más serio. "¿Para manejar no tenías los reflejos más cortados?", insistió el comunicador. Entonces, continuaron sus polémicas palabras en un tono de aparente chanza. "La verdad, lo noté. Todos los autos que choqué desde San Telmo —barrio antiguo de la capital— hasta acá —zona de Palermo— me decían: '¡Flaco, me chocaste!'", contó.

Pero sus declaraciones no terminaron: "Me siento cansado, me siento drogado. Después de dos días de drogarme, me siento muy mal", lamentó.

Con algo de intranquilidad, el enviado de Crónica TV le preguntó al infractor, quien vio su viaje interrumpido por las autoridades, hacia dónde tenía que ir: "Voy acá a un par de cuadras, me pasan a buscar igual", aclaró.

Al concluir, este ciudadano señaló que su familia "debe estar preocupada". A su vez, comentó: "Seguramente me excedí, pero bueno, no pasa nada. Yo dejo el auto, y me voy. Si me tienen que llevar preso, que me lleven". No obstante, pidió públicamente que le dejaran pasar las festividades con sus seres queridos.

Explotaron las redes

Apenas se dio a conocer aquel testimonio, se hizo viral en redes sociales. De hecho, en algunas publicaciones de Twitter las imágenes tienen más de 2 millones de reproducciones, y fueron calificadas como "el mejor video del año", recién comenzado el 2020.

Otra usuaria, que fue víctima de un accidente de tránsito protagonizado por otro conductor alcoholizado, mostró su indignación y repudió el divertimento que causaron los comentarios recogidos en la televisión argentina.

Tengo una lesión muy grande en la columna cervical que me causa muchísimos problemas. Se me originó en un choque. La persona que nos chocó era un remisero borracho. No, no me causa gracia ver videos de pelotudxs con alcoholemia positiva poniendo excusas imbéciles. — Yuyin 💚 (@macapineiro) January 1, 2020

Pero eso no frenó las risas de varios cibernautas.

en la tele hay uno q pararon por el control de alcoholemia y dijo si me la di en la pera vengo tomando COCAINA hace dos días jfjfj pero piloteala un poco padre — fran ta (@frantarini) January 1, 2020

De hecho, algunos aprovecharon la fecha para lanzar encuestas virtuales acerca del consumo.

Test de Alcoholemia.Cuál fue tu nivel de alcohol en sangre en Año Nuevo? — Droitner (@VauquitaS) January 1, 2020

Más allá de este caso puntual, la cifra de conductores que no superaron las pruebas en la ciudad —hubo 3.230 controles— se redujo. En efecto, mientras que en Noche Buena se registró un 2,5 % de infractores, en Año Nuevo el número bajó hasta el 1,8 %.