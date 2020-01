Una pareja recibe ayuda de desconocidos al tratar de fotografiarse y luego descubre que eran el príncipe Enrique y Meghan Markle

La pareja estaba revisando las imágenes que se acababan de tomar cuando se les acercó una mujer y se ofreció a fotografiarlos. En aquel momento, ellos aún no se habían dado cuenta de quién era.

Una joven pareja, Iliya Pavlovic y Asymina Kantorowicz, había terminado de hacer un picnic en el Parque Regional de la isla de Vancouver (Canadá) el 1 de enero cuando decidieron tomarse un 'selfie' y recibieron una inesperada ayuda, recoge CTV News Vancouver Island.

"Notamos que un grupo estaba cerca y tenía dos perros, uno de los cuales se nos acercaba", dijo Kantorowicz.

Cuando la pareja estaba revisando las imágenes que se acababan de tomar, se les acercó una mujer del grupo y se ofreció a fotografiarlos. En aquel momento, ellos aún no se habían dado cuenta de quién era.

"Ella comienzó a preguntar si queríamos que nos tomara una foto", dijo Kantorowicz. "Dijimos que sí. No vi quién era ella en ese momento".

"Pensé que parecía familiar, pero no pensé que en realidad podría ser ella", agregó Kantorowicz. Pero a los pocos instantes la mujer reconoció a la voluntaria, no era otra que Meghan Markle.

"Me congelé. En realidad no podía creer quién era. Luego miré hacia un lado y fue cuando me di cuenta de que el Príncipe Enrique estaba parado allí", explicó Kantorowicz.

Markle tomó tres fotos a la pareja. La mujer describió a la duquesa de Sussex como "superamigable" y apreció que se haya ofrecido para ayudarles.

"Me devolvió el teléfono y dijo: '¡Feliz año nuevo!' y dijimos: "¡Gracias y feliz año nuevo!" señaló Kantorowicz.

"Luego nos volvimos a reír y dijimos: '¿Eso acaba de suceder?' Todavía no puedo creerlo. Se siente como un sueño", añadió.