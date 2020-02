VIDEO, FOTOS: Shakira y JLo aportan magia latina a la Super Bowl y la Red explota elogiando su "inspiradora" actuación

Por primera vez en la historia, este 2020 dos artistas latinas, Shakira y Jennifer López, encabezaron el espectáculo que ameniza la media parte de la final de la NFL, la Super Bowl, el mayor evento deportivo de EE.UU.

Este domingo, la colombiana y la estadounidense de origen puertorriqueño subieron al escenario en el estadio Hard Rock de Miami (Florida) y cantaron una mezcla de sus 'hits' más grandes, desde 'Whenever, Wherever' y 'Hips Don't Lie' de Shakira hasta 'Jenny From The Block' y 'On The Floor' de JLo.

Además, en un momento se les unió el famoso cantante puertorriqueño de 'trap' Bad Bunny, mientras que al final de la actuación la hija de JLo, Emme, subió a la escena para cantar con su madre.

Todo ello tuvo una gran repercusión en la Red, donde multitud de usuarios elogiaron la actuación de las estrellas latinas, calificándola de "increíble" e "inspiradora".

"El mejor espectáculo de todos los tiempos"

"Es una locura que Colombia haya ganado una Super Bowl antes que una Copa del Mundo", señaló un usuario.

"Un espectáculo de la media parte de la Super Bowl que realmente encarna el espíritu de su comunidad", subrayó la periodista deportiva Jenna Laine, de ESPN.

"¿Es este el espectáculo de medio tiempo más sexi de todos los tiempos?", se preguntó, a su vez, Jessica Smetana, de Sports Illustrated.

Las reacciones a la actuación de Shakira y JLo llegaron también por parte de algunos famosos.

"¡JLo y Shakira y todos los invitados especiales fueron tan increíbles! ¡Qué espectáculo de la media parte más divertido! Yo bailé y sonreí todo el tiempo. ¡Mujeres tan poderosas y sexis, tanto ante la cámara como fuera! Las amo", escribió la cantante estadounidense Lady Gaga.

"El mejor espectáculo del descanso de la Super Bowl de todos los tiempos", compartió en su cuenta de Twitter el exgobernador de Florida Jeb Bush.

Cabe recordar que en vísperas de la exitosa actuación, Jennifer López y Shakira celebraron una rueda de prensa en la cual la cantante de 'Ain’t It Funny' apareció vestida con un elegante traje blanco, mientras que la colombiana Shakira salió al escenario con vaqueros negros y una camiseta.

Esta diferencia en el estilo de su vestimenta robó toda la atención de los internautas, que no tardaron en inundar la Red con varios memes y bromas.

En el plano deportivo, la Super Bowl 2020 fue para los Kansas City Chiefs, que se impusieron a los San Francisco 49s por 31 a 20. Antes del último cuarto, los Kansas City perdían por un marcador de 10 a 20, pero lograron remontar.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!