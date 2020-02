Policías congelados y gatos con uniforme: se hacen virales las publicaciones del Ministerio de Interior de una remota región rusa

View this post on Instagram

Дежурный Кот Майор // Рыжий кот появился в Амгинском ОВД случайно. Худой и облезлый, он всех боялся и прятался по углам. Его появление в отделении совпало с прошлогодним осенним нашествием полевых мышей. И пропорционально тому, как в отделении пропадали мыши, кот становился всё красивее и упитаннее. ⠀ Он настолько привык к сотрудникам полиции, что точно знал, в каком кабинете его накормят, на каком кресле можно лежать, а где нет. Особенно он привязался к сотрудникам дежурной части, где ему, как говорится, всегда был готов и стол, и дом. ⠀ «Майор»- ласково называли его коллеги. Майор ответственно относился к своим обязанностям. Дежурил у телефона, присутствовал на утренних инструктажах, сидел за дверью во время планёрок. Но однажды он пропал. ⠀ Говорят, что в последний раз дежурного кота видели в пожарной части. Искренне верим, что Майор ушёл туда в порядке перевода. Надеемся, что ему там также тепло и уютно) ⠀ Благодарим Амгинское ОВД за эту интересную историю🤗А у вас есть свой дежурный кот😼?