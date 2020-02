"No se preocupen, no es coronavirus": el presidente de la OMS gasta una broma después de toser (VIDEO)

El presidente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha gastado este lunes una broma sobre el nuevo coronavirus —que ya se ha cobrado la vida de 426 personas— ante la junta ejecutiva de este organismo.

Mientras pronunciaba su discurso, Ghebreyesus tuvo un acceso de tos, tomó un poco de agua y a continuación aseguró que no se trataba de la mortal enfermedad. "No se preocupen, no es coronavirus", dijo el jefe de la OMS, lo que provocó la risa de algunos de los presentes, incluyendo la suya propia.

En su intervención también indicó que considera que no es necesario tomar medidas que "interfieran innecesariamente con los viajes y el comercio internacional" para detener la propagación del nuevo coronavirus.

El plan de la OMS

Asimismo, el presidente de la OMS valoró positivamente el papel de China para contrarrestar la enfermedad, al tiempo que aseguró que la propagación en el extranjero es "mínima y lenta", si bien reconoció que la situación podría empeorar.

Por otra parte, Ghebreyesus reveló que la OMS está trabajando con Google para para evitar la propagación de desinformación acerca de dicha enfermedad.

El coronavirus 2019-nCoV ya se ha cobrado la vida de 426 personas (425 en China y 1 en Filipinas). El pasado 30 de enero, la OMS anunció que la enfermedad representa una "emergencia de salud pública de preocupación internacional".

Si te ha parecido interesante, ¡compártelo con tus amigos!