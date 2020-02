Un joven regala una casa de ensueño a los padres que lo adoptaron a pesar de ser muy pobres

Los internautas no ha parado de comentar sus publicaciones y felicitarlo por la iniciativa que ha tenido con su familia.

Un joven filipino regaló una casa de ensueño a los padres que lo adoptaron cuando era un niño, a pesar de que la familia era muy pobre. La historia fue publicada en su cuenta de Facebook, donde compartió imágenes de su vida pasada y las condiciones actuales.

"Cuando Nanay y Tatay me adoptaron, no era una vida buena. No teníamos una buena cama, un comedor o un baño", escribió Jayvee Lazaro Badile II, y explicó que su madre adoptiva es vendedora y su padre trabaja como portero.

Sin embargo, el joven señaló que ahora que tiene la oportunidad de retribuir el esfuerzo que han hecho sus padres se va asegurar de que "vivan sus sueños mejor de lo que podrían imaginar". Con este mensaje, Jayvee compartió una serie de fotos junto a su familia en diferentes partes del mundo.

Posteriormente, el protagonista de la historia que ha conmovido a miles de usuarios de redes sociales continuó publicando fotos de su casa anterior y el hogar actual donde celebró año nuevo con sus seres queridos.

"Finalmente, a través del trabajo duro, valentía y fe, he proporcionado un hogar más grande para mis padres y toda mi familia. Siete dormitorios, tres pisos, cuatro baños, totalmente con aire acondicionado y un candelabro de techo alto. Esto es exactamente lo que soñé para mi familia adoptiva", escribió Jayvee.

El joven ahora es gerente de ventas en una empresa de seguros de Filipinas y ha obtenido varios reconocimientos en su trayectoria profesional. Por su parte, los internautas no han parado de comentar sus publicaciones y felicitarlo por la iniciativa que ha tenido con su familia.