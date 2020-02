Elijah Wood baila Skibidi con la banda rusa Little Big en el estreno de su nueva película (VIDEO)

Durante la presentación esta semana del thriller 'Come to Daddy', el protagonista de la cinta, Elijah Wood, se arrancó a bailar con la popular banda rusa de música rave Little Big en el cine Alamo Drafthouse en Los Ángeles (California, EE.UU.).

En los videos del encuentro que circulan por las redes sociales, el dúo formado por Iliá Prusikin y Sofía Taiúrskaya interpretan el baile Skibidi, de su homónimo súper hit del álbum 'Antipositive', mientras el actor estadounidense aparece a su lado intentando repetir los movimientos de la pegadiza coreografía, cuyos clips acumulan más de 350 millones de visualizaciones en YouTube.

Оторвитесь от работы на минуточку. Тут Элайджа Вуд пляшет вместе с Little Big. Скибиди уа-па-па! pic.twitter.com/O3QQM10gJG — Лента.ру (@lentaruofficial) February 4, 2020

En 'Come to Daddy', Wood interpreta al músico protagonista Norval Greenwood, que recibe una inesperada carta de su padre, con quien rara vez se comunica, pidiéndole que venga a visitarlo. Sin embargo, en vez de hacer las paces, el personaje descubre un sombrío pasado familiar.

Prusikin y Taiúrskaya de Little Big se encontraban entre las celebridades presentes en el estreno. La banda rusa de música electrónica y experimental hizo su debut en abril de 2013 y, según medios de comunicación rusos, este año podría ser elegida para representar a su país en la Eurovisión 2020, si bien la información sobre los nominados aún no ha sido confirmada oficialmente.

