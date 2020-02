VIDEO: Ese momento en que sales de un McDonald's y te atropella un ciervo

Las cámaras de seguridad en un aparcamiento de un McDonald's en Locust (Carolina del Norte, EE.UU.) captaron el insólito momento en que un cliente es embestido por un ciervo. El hombre caminaba junto a su pareja hacia su auto, aparcado al lado del restaurante, cuando entra en escena un ciervo a gran velocidad y se lleva por delante al hombre, que rueda por el suelo. Sorprendentemente, el afectado no solo no resultó herido, si no que ni tan siquiera derramó el refresco que llevaba en la mano.