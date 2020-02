Elon Musk quiere que eliminemos Facebook

El director ejecutivo de Tesla y SpaceX, Elon Musk, ha lanzado un mensaje anti-Facebook en respuesta a un tuit del actor británico Sasha Baron Cohen llamando a todos a que eliminen la red social.

"No permitimos que una persona controle el agua para 2.500 millones de personas. No permitimos que una persona controle la electricidad para 2.500 millones de personas. ¿Por qué dejamos que un hombre controle la información vista por 2.500 millones de personas? ¡Facebook necesita ser regulado por los gobiernos, no gobernado por un emperador!", publicó Sasha Baron Cohen agregando un collage del emperador con la cara de Mark Zuckerberg, fundador y director ejecutivo de Facebook.

El empresario respondió a este mensaje de Cohen: "Eliminen Facebook, es un fracaso".

Este 1 de febrero, el famoso escritor estadounidense de novelas de terror y ciencia ficción, Stephen King, anunció que se retira de Facebook y pasó a eliminar su cuenta de la plataforma. King justificó que su decisión se debe a "la información falsa que se permite en su publicidad política", además de su desconfianza en su capacidad respecto a la protección de datos de los usuarios.

A finales de enero, Sasha Baron Cohen también arremetió contra los anuncios políticos en Facebook, "muchos con mentiras y odio", de los que se beneficia Facebook. "Mark Zuckerberg, la historia lo juzgará severamente, ¡si aún tenemos historiadores después de que usted ayude a destruir la democracia!", advirtió el actor.

En diciembre del año pasado, la compañía reconoció que rastrea la ubicación de sus usuarios con fines publicitarios incluso cuando estos hayan desactivado la función de geolocalización de sus dispositivos móviles.

Además, la compañía británica de investigación Comparitech informó que los datos personales de más de 267 millones de usuarios de Facebook, mayoritariamente estadounidenses, fueron expuestos en Internet, en libre acceso, a lo largo de dos semanas.

Respecto a los anuncios políticos, la compañía indicó en enero que no los prohibirá, no los verificará ni limitará su forma de expresión.