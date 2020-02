La astronauta que pasó 328 días en el espacio regresa y la reacción de su perro no tiene precio (VIDEO)

La astronauta estadounidense Christina Koch, que pasó casi un año en la Estación Espacial Internacional (EEI), ha compartido imágenes del cálido recibimiento que le dio su mascota al llegar a casa.

"No estoy segura de quién estaba más emocionado. Me alegro de que me recuerde después de un año", escribió Koch este jueves en su cuenta de Twitter junto al video del reencuentro con su perro. Dichas imágenes se han viralizado, y en el momento de la publicación de este artículo ya acumulaban 2,7 millones de reproducciones.

La astronauta de la NASA regresó a la Tierra la semana pasada tras completar una misión de 328 días a bordo de la EEI, el vuelo espacial más largo realizado por una mujer hasta ahora.

