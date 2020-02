Un surfista aguarda por su ola al lado de un tiburón martillo y ni se da cuenta (VIDEO)

En una playa de Outer Banks (Carolina del Norte, EE.UU.), un surfista se detuvo a escasos tres metros de un tiburón martillo sin percatarse de la presencia del escualo, según se aprecia en un video filmado el mes pasado y que se ha hecho viral recientemente.

En la grabación se observa al hombre mientras 'caza' una buena ola, sin percatarse de que a pocos metros el formidable escualo deja ver su aleta, lo que sorprende al camarógrafo, Logan Marshall, según los medios locales.

"Siempre hay peligro si surfeas alrededor de tiburones", explicó Marshall, al detallar que en esa zona se han avistado muchos este año. "Por alguna razón, no estuve para nada nervioso, estaba muy emocionado de filmar el video", añadió.

Asimismo, también indicó que no hay que tener miedo a ese tipo de grandes peces, a los que describió como "criaturas realmente geniales", pues lo normal es que no ataquen. "Pensé que estaba detrás de un pez o algo así y no le importó demasiado el surfista", concluyó el joven de 19 años.

