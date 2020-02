Messi afirma que el Real Madrid perdió mucho con la salida de un "depredador" como Cristiano Ronaldo

La estrella del F.C. Barcelona Lionel Messi opina que el Real Madrid ha perdido "mucho gol" tras la marcha del portugués Cristiano Ronaldo, debido a que es un futbolista que marca decenas de dianas por temporada.

En una entrevista al diario Mundo Deportivo, el argentino describió a CR7 como "un delantero depredador", a quien "le encanta hacer gol". Cristiano Ronaldo "tiene muchas cosas buenas como delantero y a la mínima convierte", dijo el capitán del Barcelona.

Asimismo, el futbolista azulgrana manifestó que "era una obviedad" que la delantera del Real Madrid se debilitaría con la salida del portugués, que en julio de 2018 fichó por la Juventus de Turín.

El conjunto blanco perdió "no solo gol", porque "Cristiano Ronaldo también te da muchísimas otras cosas", y al tratarse de "un jugador que te hace 50 goles por temporada que ya no lo tengas, quieras o no, se nota", comentó la Pulga.

"El Madrid tiene grandísimos jugadores", pero la salida del astro luso es una baja importante, concluyó.

