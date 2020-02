La música felina calma a los gatos más que la clásica (y puede escucharla aquí)

Las piezas musicales compuestas especialmente para gatos reducen el estrés que estos animales sufren durante las visitas al veterinario considerablemente más de lo que lo hace la música clásica, afirma un equipo de científicos de la Universidad Estatal de Luisiana (EE.UU.) en un artículo publicado en la revista The Journal of Feline Medicine and Surgery.

Para probar la influencia de la música sobre el estado psíquico de los animales, los investigadores examinaron a 20 gatos, cada uno de los cuales fue al veterinario en tres ocasiones. Durante una de estas visitas no sonó ningún tipo de música, en otra la ambientación musical consistió en la 'Elegía' del compositor francés Gabriel Fauré (1845-1924), y en una tercera visita los mininos escucharon 'Scooter Bere's Aria', una pieza musical compuesta por el músico británico David Teie específicamente para los gatos.

Ambas obras redujeron el nivel de estrés que sufrieron los animales en comparación con la ausencia de música. No obstante, la obra de Teie resultó más eficaz que la 'Elegía' de Fauré.

Según los científicos, 'Scooter Bere's Aria', que emula ronroneos y sonidos de succión, debería recordar a los felinos la primera fase de sus vidas.

"El diseño musical detrás de la composición de la música específica para gatos se basó en la idea de que el desarrollo de los centros emocionales en el cerebro del gato ocurre poco después del nacimiento, durante la etapa de la lactancia", indican los investigadores.

"La música específica para gatos puede reducir significativamente los comportamientos relacionados con el estrés en gatos que visitan clínicas veterinarias para revisiones salud. La inclusión de música específica para gatos en los consultorios veterinarios [...] podría ser beneficiosa para el bienestar del gato en la clínica, así como para la comodidad y la confianza del cliente en el equipo veterinario y en la capacidad del equipo veterinario para evaluar con precisión al paciente", concluyen los científicos.

