Se compra un bocadillo y con el dinero sobrante gana dos premios a la lotería: uno de 10 dólares y otro de ...500.000

Un vecino del condado de Muskegon (Míchigan, EE.UU) "tuvo un almuerzo con suerte", informó este martes Michigan Lottery Connect. El hombre, de 62 años, jugó dos boletos de lotería con la vuelta que le quedó tras comprarse un bocadillo y ganó 10 dólares con el primero y un gran premio de 500.000 dólares con el segundo.

"Me quedaban algunos pavos extra, así que compré dos boletos instantáneos. Gané 10 dólares con el primer boleto y pensé que estaba bastante bien. Cuando rasqué el segundo boleto, no podía creer lo que veía", recuerda el estadounidense. "Ganar me brinda la oportunidad de retirarme antes", agregó.

El afortunado, que ya ha reclamado su premio en una sede local de la lotería, planea utilizar parte de sus ganancias en comprar un nuevo coche y una lancha rápida vintage, guardando el resto.

