"Casi muero: el actor Jared Leto estuvo a punto de despeñarse por una montaña (FOTOS)

El actor estadounidense Jared Leto aseguró en una publicación de Instagram que casi cayó al vacío desde unos 180 metros de altura mientras escalaba en Nevada (EE.UU.) debido a que la cuerda de seguridad de la que pendía se deshilachó con una roca aguda.

"No [quiero] sonar dramático, pero este día casi muero", escribió el también integrante de la banda Thirty Seconds to Mars, a quien la posibilidad tan real de fallecer le pareció "un momento extraño" en el que no sintió tanto miedo, sino más percepción del hecho y "cierta melancolía".

En los comentarios, muchos seguidores de este artista le pidieron que "tenga cuidado" y se alegraron de que no sucediera nada grave, mientras que un video grabado poco después parece que Leto se emocionó.

Como la cuerda no se rompió por completo y no sufrió heridas, Jred Leto pudo continuar la ruta que realizaba junto con el escalador Alex Honnold, ganador de un Óscar por su documental 'Free Solo'.