"Sauna y vodka": la 'receta' del presidente de Bielorrusia para combatir el coronavirus

"Los chinos nos dijeron que el virus muere a partir de los 60° C", asegura Alexánder Lukashenko.

El presidente de Bielorrusia, Alexánder Lukashenko, ha aconsejado a sus compatriotas que se laven las manos, vayan a la sauna y tomen vodka para combatir posibles contagios por coronavirus.

"Lávense las manos más a menudo; desayunen, almuercen y cenen a una hora determinada", indicó el mandatario en una reunión el pasado 16 de marzo. Lukashenko agregó que, si bien él no toma alcohol, últimamente dice "en broma" que el vodka no solo sirve para lavarse las manos, sino que también hay que beber unos 100 mililitros al día "para envenenar" este virus. "Aunque no en el trabajo", matizó.

Además, según el presidente, para prevenir el contagio, se debe ir a una sauna seca dos o tres veces por semana. "Los chinos nos dijeron que el virus muere a partir de los 60° C", argumentó. Hasta la fecha, en Bielorrusia se han detectado 51 casos del SARS-CoV-2.

Si te ha parecido interesante, ¡compártelo con tus amigos!