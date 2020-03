Rihanna lanza una nueva canción después de tres años y defrauda a muchos de sus seguidores

El tema titulado 'Believe It' forma parte del nuevo álbum del rapero PartyNextDoor.

Después de tres años, la cantante barbadense Rihanna ha anunciado el lanzamiento de una nueva canción, grabada en colaboración con el rapero canadiense PartyNextDoor.

Este 27 de marzo, Rihanna publicó en Instagram un pequeño fragmento de un tema titulado 'Believe It', que forma parte del nuevo álbum del rapero canadiense. Se trata de la primera canción que cuenta con la voz de Rihanna desde noviembre de 2017, cuando vio la luz el tema 'Lemon' de la banda N.E.R.D., en el que también ella era la artista invitada.

En este nuevo 'single', la cantante barbadense únicamente repite un estribillo, en el que dice algo así como: "Mal, consigue que me lo crea, consigue que me crea que no me estás engañando".

La opinión de sus seguidores

Por esta razón, mientras algunos de sus aficionados se han alegrado por volver a escuchar la voz de Rihanna en una nueva canción, otros han visto frustrados sus años de espera, debido a que anhelaban de su ídola algo más que un simple verso.

"¿Rihanna me hizo esperar tres años por estas voces de fondo?", criticó una usuaria de Twitter. "Cuando finalmente recibimos migajas de Rihanna y ella solo repite las mismas malditas 5 palabras en 'Believe It' con PartyNextDoor", comentó otra internauta. "Mejor hazme creer que resuena en mi cabeza durante los próximos tres años hasta que Rihanna nos brinde otra" canción, bromeó una tercera internauta.

Otra persona celebró, diciendo que a diferencia de otros artistas Rihanna ha logrado ser 'trending topic' solo repitiendo una pocas palabras.